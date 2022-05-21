Россияне обстреляли Лозовую и Дергачи, 20 раненых гражданских: ситуация в Харьковской области

Оккупанты государства-агрессорки России не прекращают обстреливать Харьковскую область.

За прошедшие сутки, 21 апреля, российские оккупанты по реактивным системам залпового огня обстреляли Алексеевку и Салтовку в областном центре. Кроме того, из-за попадания боеприпаса в Харьков горели павильоны одного из рынков города.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Российские боеприпасы попадали в Дергачах, Малой Даниловке, Чугуевском районе, Циркунах. Там спасатели тушили пожары в частных домовладениях. Возникли возгорания и в Золочевской общине, которую россияне обстреляли ночью. Кроме того, ракетный удар фактически уничтожил Лозовский Дом культуры.

В результате российской ааки в Харьковской области 20 раненых: по двое в Харькове и Дергачах, восемь — в Лозовой, шесть — в поселке Шевченково, по одному раненному в селе Донец, Балаклейской общины и Русские Тишки. Кроме того, погибла 66-летняя женщина в Дергачах.

В Харьковской области враг пытается удержать занятые рубежи. Горячее всего на Изюмском направлении. Но наши бойцы ВСУ держат позиции и не дают врагу продвигаться вперед", — подчеркнул глава области.

Напомним, начались 87 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Враг обстрелял приграничные районы Сумщины и Черниговщины, планирует форсировать Северский Донец. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ 21 мая.

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