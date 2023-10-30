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Россияне обстреляли маршрутку в Херсоне: все детали о трагедии (фото)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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Россияне обстреляли маршрутку в Херсоне: все детали о трагедии (фото)

Обстрел маршрутки в Херсоне / Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По предварительной информации, ранения получили семь человек. Это двое мужчин и пять женщин.

Сегодня в обед, 30 октября, российские оккупанты обстреляли маршрутный автобус в Херсоне, в результате чего семь человек получили ранения.

Об этом сообщили начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко и глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Захватчики открыли огонь с временно оккупированного левого берега.

"В Днепровском районе под обстрел попал автобус, который работал на маршруте, обслуживающем коммунальное предприятие города. По уточненной информации, в результате попадания вражеского снаряда в маршрутное такси в Днепровском районе Херсона ранены семь человек", — отметил Мрочко.

Одна из пострадавших — женщина 35 лет — госпитализирована. Также женщина, 69 лет, госпитализирована в хирургическое отделение в состоянии средней тяжести.

По его словам, у всех пострадавших травмы разной степени – от тяжелой до легкой. Всем оказывается медицинская помощь.

Обстрел маршрутки в Херсоне / © Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко
Обстрел маршрутки в Херсоне / Фото: Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко
© Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко
Фото: Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко
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Маршрутка, в которую попали россияне / ©
Маршрутка, в которую попали россияне

Напомним, что в Херсоне в результате вчерашних вражеских обстрелов один человек погиб и трое получили ранения.

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Дата публикации
Просмотры
824
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