Россияне обстреляли микроавтобус с людьми, среди раненых несовершеннолетний

Скорая помощь / © ТСН

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В Донецкой области вблизи села Никаноровка российские военные атаковали дроном пассажирский микроавтобус, в котором ехали люди, ранены.

Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«26 апреля 2025 года, в 07:15, войска РФ нанесли удар по Шаховской ОТГ. Вражеский FPV-дрон попал в автодорогу в районе с. Никаноровка, по которой в это время двигался микроавтобус. В результате атаки получили телесные повреждения четверо находившихся в салоне гражданских», — говорится в сообщении.

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Среди раненых в результате обстрела микроавтобуса под Покровском — 16-летний парень. Пострадавшие получили минно-взрывные травмы, осколочные ранения, контузии и ожоги. Всем оказана медицинская помощь.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины из-за нарушений законов и обычаев войны.

Напомним, 26 апреля утром русская армия атаковала Белую Церковь Киевской области беспилотниками. В результате попадания в жилой дом ранения получил один человек.