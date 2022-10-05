Россияне обстреляли на Харьковщине прилегающие к границам населенные пункты: есть пострадавшие

Российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Харьковщины, расположенные недалеко от границы с агрессоркой Россия. и линией столкновения.
Армия Российской Федерации обстреляла районы населенных пунктов Гранов, Огирево, Гатище, Волчанск и Белый Колодец. В Чугуевском районе с ранениями госпитализирована 75-летняя женщина и 41-летний мужчина. В Купянском районе – 59-летняя раненая женщина.
Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
По его словам, в области продолжаются работы по разминированию. За сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обезвредили 408 взрывоопасных устройств.
"На линии столкновения враг предпринял попытку пойти в наступление в районе населенного пункта Стрелка Харьковского района. Получив ответный огонь, отступил с потерями", — подчеркнул Синегубов.
Напомним, начались 224 сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. ВСУ отразили вражеские атаки на 10 участках в Донецкой области, а оккупанты после ухода минуют Херсонщину. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ 5 октября.
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