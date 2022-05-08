Россияне обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске: есть угроза взрыва

Россияне обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске: есть угроза взрыва

Войска ФР в очередной раз обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске. Сейчас гашение невозможно.

В результате попадания снарядов, которыми ударили оккупанты, загорелись производственные мощности завода, а именно установка по получению серы и станция смешивания веществ.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Площадь пожара 360 кв.м., есть угроза взрыва соседней группы резервуаров. Спасатели пытались обуздать огонь, однако начался артиллерийский обстрел, и пожарные были вынуждены остановиться и покинули зону опасности. Тушение невозможно. Обстрелы не утихают", — сообщил он.

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Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили о тактике российской армии на Донецком и Таврическом направлениях – враг там активизировался.

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