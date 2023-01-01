Россияне обстреляли Николаев "Искандерами": много раненых, есть разрушения (фото)

В Николаевской области из-за обстрелов РФ много разрушений.

Российские оккупанты за сутки обстреляли Николаев, Очаковскую и Куцурубскую громады.

Об этом утром 1 января сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По его данным, россияне обстреляли Николаев вчера, 31 декабря, в 14.00. Направили оккупанты на город ракеты.

"Вчера Николаев был обстрелян шестью ракетами типа "Искандер" по данным ВСУ. Надо быть такими деревянными, чтобы такими ракетами жилищный сектор атаковать", — пишет Ким.

В результате обстрела РФ были разрушены два жилых дома, повреждены еще 12 жилых домов и три учебных заведения.

Также произошел пожар на территории гаражного кооператива. Повреждены около 20 гаражей. Возгорание оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС. В результате обстрела пострадали семь человек.

Кроме того, вчера, 31 декабря, в 23:34 и сегодня, 1 января, с 04:10 враг наносил удары по портовой зоне и населенному пункту Очаковской громады. Частично разрушены и повреждены жилые и многоэтажные дома, предприятие, зафиксировано четыре пожара.

Последствия обстрелов уточняются. Пострадавших нет.

Также утром, 1 января, в 04:50 под вражескими обстрелами был населен пункт Куцурубской громады. Поврежден жилой дом. Пострадавших нет.

В Первомайском, Баштанском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

По информации воздушного командования "Юг", 31 декабря, с 22:00 до 23:30, ПВО над Николаевщиной уничтожила семь вражеских дронов-камикадзе "Shahed-136".

Напомним, Российская Федерация 31 декабря массированно обстреляла ракетами украинские города. Ракеты запускали как комплексы наземного базирования, так и стратегическая авиация из Каспийского моря.

"Прилеты" были зафиксированы, в частности, и в Николаеве. В Сети показали страшные фото и видео с места атаки.

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