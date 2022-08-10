Россияне обстреляли Николаев из "Смерчей", среди раненых есть ребенок: Ким рассказал подробности

Российские оккупанты в ночь на 10 августа вновь обстрелял Николаев. Атаковали россияне город из "Смерчей", среди раненых есть ребенок.

По предварительной информации, в результате ночного обстрела Николаева трое человек ранены. Среди них 13-летняя девочка.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким.

"Ночью, 10 августа, около 01:40 враг обстрелял Николаев реактивными снарядами РСЗО "Смерч". По предварительной информации, три человека ранены. Среди них 13-летняя девочка. В результате обстрелов повреждены жилые дома. Также попадания были по территории предприятия, складских помещениях и автобазе. Подробная информация уточняется", — сообщил Ким.

В Николаевском районе 9 августа российские войска обстреляли села Шевченково и Луч Шевченковской громады. В результате повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Ночью 10 августа обстрелы со стороны армии РФ вновь подверглись с. Шевченково. Пострадавших нет. Информация о повреждениях уточняется.

Также 9 августа во второй половине дня в результате обстрелов РФ Первомайской громады в с. Константиновка произошло возгорание сухостоя на прилегающих территориях жилых домов.

В пгт Первомайское последствия повреждений после вражеских обстрелов уточняются. Пострадавших нет.

Во второй половине дня 9 августа и ночью 10 августа россияне обстреляли населенные пункты Галицыновской громады. В результате повреждены жилые дома и произошло возгорание хвойной подстилки и лесных насаждений Галициновского лесного урочища. Пострадавших нет.

Кроме того, 9 августа обстрелы подверглись Широковской громаде. Около 16 часов были обстрелы за пределами с. Поляна, в результате чего произошло возгорание полей. Также ориентировочно в 21:30 из-за обстрелов за пределами с. Широкое, возникло возгорание полей. Пострадавших нет.

Под постоянным огнем остаются населенные пункты Березнеговатской громады, расположенные на линии разграничения. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним, Ким оценил результаты поисков предателей в Николаеве.

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