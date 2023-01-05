Россияне обстреляли Никополь из "Градов" и тяжелой артиллерии: направили не менее 30 снарядов

Армия Российской Федерации в ночь на 5 января обстреливала Никополь на Днепропетровщине. Она трижды атаковала город из "Градов" и тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, город страдал от атак врага и вечером, и ночью. На Никополь направили не менее 30 снарядов. В результате обстрелов повреждены несколько домов и хозяйственных сооружений, объект социальной инфраструктуры и линии электропередач.

"В других районах ночь прошла под звуки сирены и без чрезвычайных ситуаций. И на эту минуту спокойно", — подчеркнул Резниченко.

По словам руководителя области, обошлось без погибших и раненых. Впрочем, утром в больнице скончался 64-летний мужчина. Он получил тяжелые ранения накануне днем при обстреле Никополя.

Напомним, в Сумской области в результате вражеского обстрела пограничных общин повреждены электролинии. В течение дня враг нанес 55 ударов по Краснопольскому, Шалыгинскому, Белопольскому, Зноб-Новгородскому и Середино-Будскому общинам.

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