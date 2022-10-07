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Россияне обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии и РСЗО: прилетело почти 40 снарядов

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Россияне обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии и РСЗО: прилетело почти 40 снарядов

Фото: Associated Press

В результате обстрелов были повреждены дома мирных жителей.

В ночь на 7 октября российская армия обстреливала Никопольский район на Днепропетровщине. Оккупационные войска шесть раз ударили по району из РСЗО и тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

По словам руководителя ОВА, люди в результате вражеской атаки не пострадали.

В Никополь прилетели около 40 российских снарядов. В городе повреждены несколько многоэтажек, более десяти частных домов, хозяйственные постройки, предприятие транспортной инфраструктуры, газопроводы и электросети.

В Марганецком обществе продолжается обследование пораженных территорий. Масштабы разрушений уточняются.

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© Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Напомним, начались 226 сутки героического противостояния в Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. ВСУ отразили многочисленные атаки РФ и сбили более двух десятков беспилотников. Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба ВСУ.

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Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
263
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