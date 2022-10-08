Россияне обстреляли Никопольский район из "Градов": прилетело почти 80 снарядов

Люди в результате вражеской атаки не пострадали.

В ночь на 8 октября армия Российской Федерации в очередной раз обстреляла Никопольский район на Днепропетровщине. Оккупанты ударили из "Градов" по трем общинам: Красногригоревской, Марганецкой и Мировской. Выпустили около 80 снарядов.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

По словам руководителя ОВА, люди в результате вражеской атаки не пострадали.

В Марганецкой общине в результате вражеской атаки произошел пожар. Ее удалось ликвидировать. Россияне повредили частные дома, хозяйственные постройки и линии электропередач. Во дворах местных жителей в результате вражеских атак погибли более 30 домашних животных.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

В Мировской общине повреждены частные дома, хозяйственные постройки, автобусная остановка, газопровод и электросети.

В Красногригорьевской общине почти 500 семей остались без света. Аварийные бригады уже приступили к работе.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Напомним, начались 227 сутки широкомасштабного вторжения. Армия Российской Федерации ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях, ВСУ отразили атаки у многих населенных пунктов. Удары противника получили более 20 населенных пунктов.

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