Россияне обстреляли Новый Буг в Николаевской области: значительные разрушения в центре города

Россияне обстреляли Новый Буг в Николаевской области: значительные разрушения в центре города

В Новобугском городском совете подтвердили попадание во время российских обстрелов, масштаб разрушений не уточняют.

Вечером в воскресенье, 29 мая, во время воздушной тревоги, объявленной в Николаевской области, в результате обстрела российских оккупантов пострадали здания в городе Новый Буг.

Об этом сообщили в Новобужском городском совете.

“Центральная часть нашего города претерпела значительные разрушения. Информация уточняется”, – говорится в сообщении.

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Жителей города призывают не паниковать и оставаться в укрытиях.

Утром 29 мая российские захватчики обстреляли жилой квартал Николаева. В результате обстрела погиб один человек, два человека ранены.

Напомним, на Николаевском направлении враг пытается восстановить утраченные позиции в районах населенных пунктов Андреевка, Белогорка и Белая Криница.

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