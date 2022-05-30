Россияне обстреляли Новый Буг в Николаевской области: значительные разрушения в центре города

В Новобугском городском совете подтвердили попадание во время российских обстрелов, масштаб разрушений не уточняют.
Вечером в воскресенье, 29 мая, во время воздушной тревоги, объявленной в Николаевской области, в результате обстрела российских оккупантов пострадали здания в городе Новый Буг.
Об этом сообщили в Новобужском городском совете.
“Центральная часть нашего города претерпела значительные разрушения. Информация уточняется”, – говорится в сообщении.
Жителей города призывают не паниковать и оставаться в укрытиях.
Утром 29 мая российские захватчики обстреляли жилой квартал Николаева. В результате обстрела погиб один человек, два человека ранены.
Напомним, на Николаевском направлении враг пытается восстановить утраченные позиции в районах населенных пунктов Андреевка, Белогорка и Белая Криница.
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