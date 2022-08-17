Россияне обстреляли общежитие в Харькове, количество погибших и раненых выросло: подробности и видео

Российские оккупанты вечером 17 августа в очередной раз обстреляли Харьков.
Захватчики попали в общежитие в районе Салтовка. Число погибших возросло до 6 человек, пострадало еще 16 человек.
Об этом сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и президент Владимир Зеленский.
"Когда слышишь о харьковской Салтовке – это опять боль. Боль за всю Украину. Боль за Харьков. Ракетный удар… По общежитию… Здание полностью разрушено. Точное количество погибших и раненых устанавливаем. Подлый и циничный удар по гражданским, что не имеет никакого оправдания и демонстрирует бессилие агрессора. Не простим, отомстим", — написал президент.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты убили 6 гражданских и ранили 16 жителей Харькова. Тушение возгорания продолжается.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в настоящее время продолжается разбор завалов.
"Такому удару по Салтовке, по жилому дому нет никакого оправдания. Это не военная цель. Это акт устрашения, геноцида, настоящий фашизм. Не забудем и не простим. Никогда", - подчеркнул мэр Харькова.
Напомним, в Харькове ночью 17 августа раздались взрывы, вспыхнул масштабный пожар.
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