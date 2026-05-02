ТСН в социальных сетях

Россияне обстреляли Одесскую область: куда "прилетело" и какие последствия (фото)

Россияне обстреляли портовую инфраструктуру Одесской области. К счастью, жертв теракта нет.

Последствия обстрела Одесской области

Последствия обстрела Одесской области / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Российские оккупанты в ночь на 2 мая атаковали Одесскую области. Террористы ударили по портовой инфраструктуре.

Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

По данным местных властей, россияне атаковали портовую инфраструктуру Одесской области.

«В результате попаданий повреждены склад и пристройки. К счастью, погибших и пострадавших нет. Локальные пожары, возникшие ликвидированы силами персонала и подразделений ГСЧС», — написал Кипер.

Последствия удара по портовой инфраструктуре / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Последствия удара по портовой инфраструктуре / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Обстрелы Украины: что известно

Россияне в ночь на 2 мая атаковали Украину ударными дронами.

Так, российские войска атаковали Харьков беспилотникамитипа «Шахед», один из которых попал в 12-й этаж многоквартирного жилого дома в Шевченковском районе.

В Херсоне россияне устроили теракт: запустили дрон по маршрутке. Среди погибших — коммунальщик и женщина, ее личность сейчас устанавливают.

