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Россияне обстреляли оккупированные Олешки, есть погибший: фото и видео последствий

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
527
Время на прочтение
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Россияне обстреляли оккупированные Олешки, есть погибший: фото и видео последствий

Фото: Facebook/Евгений Рищук

Россияне цинично обстреляли жилой дом.

Российские террористы во вторник, 27 декабря, обстреляли оккупированные Олешки Херсонской области. В городе есть погибший и раненый.

Об этом сообщил городской голова Олешек Евгений Рыщук.

Рыщук сообщил, что российские террористы обстреляли многоэтажку в Олешках. На месте трагедии погиб один человек. Еще 5 украинцев получили ранения.

© Facebook/Евгений Рищук
Фото: Facebook/Евгений Рищук
© Facebook/Евгений Рищук
Фото: Facebook/Евгений Рищук

Также в здании зафиксированы значительные повреждения – выбитые окна и двери.

Оккупация Олешек: что известно

Российские оккупанты ворвались в город Олешки на Херсонщине еще 24 февраля 2022 года. В первые дни полномасштабной войны они цинично обстреливали город. 8 марта жители Олешек вышли на масштабный митинг, где призвали россиян покинуть их город.

Оккупанты в Олешках похищают людей и размещаются среди гражданских. Также стало известно, что в этом городе были уничтожены несколько российских складов с боеприпасами.

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Дата публикации
Просмотры
527
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