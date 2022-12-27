Россияне обстреляли оккупированные Олешки, есть погибший: фото и видео последствий

Российские террористы во вторник, 27 декабря, обстреляли оккупированные Олешки Херсонской области. В городе есть погибший и раненый.

Об этом сообщил городской голова Олешек Евгений Рыщук.

Рыщук сообщил, что российские террористы обстреляли многоэтажку в Олешках. На месте трагедии погиб один человек. Еще 5 украинцев получили ранения.

Фото: Facebook/Евгений Рищук

Фото: Facebook/Евгений Рищук

Также в здании зафиксированы значительные повреждения – выбитые окна и двери.

Оккупация Олешек: что известно

Российские оккупанты ворвались в город Олешки на Херсонщине еще 24 февраля 2022 года. В первые дни полномасштабной войны они цинично обстреливали город. 8 марта жители Олешек вышли на масштабный митинг, где призвали россиян покинуть их город.

Оккупанты в Олешках похищают людей и размещаются среди гражданских. Также стало известно, что в этом городе были уничтожены несколько российских складов с боеприпасами.

Читайте также: