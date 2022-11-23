Россияне обстреляли поликлинику и дом в Купянске, есть погибшие: фото последствий

Российские оккупанты обстреляли поликлинику и дом в Купянске, есть погибшие.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Купянск, Харьковская область. Оккупанты обстреляли город. Под ударом жилой дом и поликлиника", — написал он.

Тимошенко отметил, что в результате вражеской атаки погибли двое прохожих.

Как написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в результате атаки поврежден 9-этажный жилой дом, здание поликлиники. К сожалению, погибли 2 человека – женщина 55 лет и мужчина 68 лет, 1 человек – госпитализирован, 1 – оказали помощь на месте.

Также в Купянске в результате обстрела был поврежден частный дом. Без пострадавших. После 15 часов в Волчанске обстрелами уничтожили несколько домов, хозяйственные сооружения, также без раненых, добавил глава ОВА.

Следует отметить, что Купянск с 27 февраля оказался под оккупацией российских захватчиков. В начале марта местные жители выходили на мирные протесты против оккупации. 8 сентября ВСУ подошли к городу, российские войска начали покидать Купянск в направлении Волчанска. 9 сентября 2022 года ВСУ вышли на административные границы города, а утром 10 сентября 2022 года город был окончательно освобожден от российских оккупантов, над городским советом подняли украинский флаг.

Также читайте Более 300 прилетов в день: решисты беспощадно кроют Орехов

Напомним, что в ночь на 23 ноября оккупанты обстреляли огромными ракетами маленькое родильное отделение Вольнянской больницы в Запорожской области. В результате вражеской атаки погиб мальчик, родившийся 2 дня назад, его мать выжила. Еще два врача пострадали, одни из них находятся в тяжелом состоянии.

Читайте также: