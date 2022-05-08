Россияне обстреляли Попаснянский водоканал: без воды остался миллион жителей

Российские войска не прекращают обстрел Попасной в Луганской области, которую они пытаются взять в кольцо.

Во время очередного обстрела города армия государства-оккупантки попала по мощностям Попаснянского водоканала. Россияне повредили на одной из фильтровальных станций здание подстанции и открытое распределительное устройство с трансформаторами. Вероятно, повреждено и оборудование.

Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

В результате вражеского обстрела без воды остался один миллион человек. В частности, и жители оккупированных территорий области. По словам Гайдая, возобновить водоснабжение будет возможно только после прекращения боевых действий.



Водоснабжение полностью прекращено на неопределенный срок в Попасной, Золотом, Горном, Первомайске, Кадиевке, Алчевске, Хрустальном, Антраците, а также в поселках Тошковка, Чехирово, Лоскутовка, Подлесное, Волчеяровка, Мадорязанцево, Лисичанское.

Как сообщалось, в результате авиаудара армии Российской Федерации исчез свет сначала в Лисичанске, а затем и в Северодонецке. Оборваны мощные линии электропередачи напряжением 200 кВ.

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