Россияне обстреляли поселок в Донецкой области: вспыхнул автомобиль, повреждены дома, есть раненые

Медики спасают потерпевших.
Российские террористы в понедельник, 9 января, обстреляли поселок Кураховка Донецкой области. Травмы получили два человека.
Об этом сообщает заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Оккупанты обстреляли Кураховку из артиллерии. Из-за этого в поселке пострадали два человека. Также там загорелся автомобиль и повреждены жилые дома.
"Оккупанты нанесли массированный артиллерийский удар по населенному пункту. Повреждены частные жилые дома и хозяйственные сооружения. Загорелся частный автомобиль. 2 гражданских лица получили ранения, им оказывается медицинская помощь", — говорится в сообщении.
Напомним, в понедельник, 9 января, в Очакове Николаевской области прогремели мощные взрывы. На месте происшествия пострадали три человека. Повреждены 50 объектов – это дома и квартиры.
Читайте также:
- Вторая волна мобилизации в РФ: где и когда оккупанты могут пойти в наступление
- "Никто не сделал достаточно": Кулеба рассказал о кратчайшем пути к победе и миру
- Контрнаступление ВСУ: эксперт объяснил, на каком этапе подготовка