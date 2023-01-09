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Россияне обстреляли поселок в Донецкой области: вспыхнул автомобиль, повреждены дома, есть раненые

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Время на прочтение
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Россияне обстреляли поселок в Донецкой области: вспыхнул автомобиль, повреждены дома, есть раненые

Фото: t.me/Zhyvytskyy

Медики спасают потерпевших.

Российские террористы в понедельник, 9 января, обстреляли поселок Кураховка Донецкой области. Травмы получили два человека.

Об этом сообщает заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Оккупанты обстреляли Кураховку из артиллерии. Из-за этого в поселке пострадали два человека. Также там загорелся автомобиль и повреждены жилые дома.

"Оккупанты нанесли массированный артиллерийский удар по населенному пункту. Повреждены частные жилые дома и хозяйственные сооружения. Загорелся частный автомобиль. 2 гражданских лица получили ранения, им оказывается медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 9 января, в Очакове Николаевской области прогремели мощные взрывы. На месте происшествия пострадали три человека. Повреждены 50 объектов – это дома и квартиры.

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Дата публикации
Просмотры
341
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