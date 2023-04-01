Россияне обстреляли поселок в Харьковской области: есть жертвы

Погиб мужчина.
В субботу, 1 апреля, российские оккупационные войска обстреляли поселок Двуречная в Харьковской области. В результате атаки погиб мужчина.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Враг продолжает производить обстрелы населенных пунктов области. Сегодня, в 12:00 часов, в результате ударов оккупантов в поселке Двуречная погиб 43-летний гражданский мужчина", — написал Синегубов.
Руководитель ОВА также сообщил, что под огнем кафиров находились Ветеринарное, Стрелеча, Глубокое, Каменка, Масютовка, Синковка, Крахмальное и другие населенные пункты. Обошлось без значительных разрушений и пострадавших.
Напомним, минувшие сутки во многих регионах Украины были с обстрелами. В частности, в Запорожье оккупанты устроили ракетами, а в Херсонской области погибли электричества.
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