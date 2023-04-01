Россияне обстреляли поселок в Харьковской области: есть жертвы

В субботу, 1 апреля, российские оккупационные войска обстреляли поселок Двуречная в Харьковской области. В результате атаки погиб мужчина.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Враг продолжает производить обстрелы населенных пунктов области. Сегодня, в 12:00 часов, в результате ударов оккупантов в поселке Двуречная погиб 43-летний гражданский мужчина", — написал Синегубов.

Руководитель ОВА также сообщил, что под огнем кафиров находились Ветеринарное, Стрелеча, Глубокое, Каменка, Масютовка, Синковка, Крахмальное и другие населенные пункты. Обошлось без значительных разрушений и пострадавших.

Напомним, минувшие сутки во многих регионах Украины были с обстрелами. В частности, в Запорожье оккупанты устроили ракетами, а в Херсонской области погибли электричества.

Читайте также:

Буча, Гостомель, Ирпень – эти города были убежищем для беженцев, пока сами не оказались под огнем россиян.