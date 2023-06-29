Россияне обстреляли "Пункт незламности" в Херсоне: много погибших и раненых, видео последствий теракта

Российская террористическая армия в четверг, 29 июня, обстреляла "Пункт незламности" в Херсоне. На месте российского теракта погибли двое местных жителей.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Сергей Прокудин.

В Херсонской ОВА отметили, что оккупанты 29 июня после обеда прицельно обстреляли "Пункт незламности" в Херсоне. Там люди получали гуманитарную помощь.

На месте трагедии погибли два мирных жителя, еще два человека получили травмы.

"Вобед оккупанты обстреляли "Пункт незламности" в Херсоне. Террористы ударили по месту, куда мирные люди пришли, чтобы получить гуманитарную помощь. Двое горожан погибли, еще двое — находятся в больнице в состоянии средней тяжести", — написал Прокудин.

Россияне обстреляли "Пункт незламности" в Херсоне: есть погибшие

Местная жительница, которая была свидетелем обстрела, рассказала, что слышала три взрыва.

"Второй раз — именно сюда прилетело. Там люди находятся с собаками, наверняка животные погибли", — говорит жительница Херсона.

Напомним, в Херсоне сменили комендантский час и частично разрешили въезд в район Корабел.

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