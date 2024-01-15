Россияне обстреляли пункт "скорой" в Херсонской области (фото)

В течение суток оккупанты 121 раз обстреляли населенные пункты Херсонской области.

Российские войска обстреляли пункт скорой медицинской помощи в Станиславе Херсонской области.

Об этом сообщила Херсонская ОВА.

В результате обстрела пункта "скорой" в Станиславе был поврежден спецавтомобиль. Последствия атаки сняли на фото.

Обошлось без пострадавших.

Добавим, по сообщению главы ОВА Александра Прокудина, в течение 14 января и в ночь на 15 января российские оккупанты 121 раз обстреляли Херсонщину. Враг выпустил 788 снарядов из минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БПЛА.

Захватчики попали в жилые кварталы населенных пунктов и по магазину в Херсоне. Четверо человек получили ранения.

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Последствия обстрела пункта "скорой" в Станиславе/Фото: Херсонская ОВА

Последствия обстрела пункта "скорой" в Станиславе/Фото: Херсонская ОВА

Напомним, российские войска поздно вечером 14 января устроили мощный массированный обстрел по Херсону.

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