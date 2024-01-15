Россияне обстреляли пункт "скорой" в Херсонской области (фото)

В течение суток оккупанты 121 раз обстреляли населенные пункты Херсонской области.
Российские войска обстреляли пункт скорой медицинской помощи в Станиславе Херсонской области.
Об этом сообщила Херсонская ОВА.
В результате обстрела пункта "скорой" в Станиславе был поврежден спецавтомобиль. Последствия атаки сняли на фото.
Обошлось без пострадавших.
Добавим, по сообщению главы ОВА Александра Прокудина, в течение 14 января и в ночь на 15 января российские оккупанты 121 раз обстреляли Херсонщину. Враг выпустил 788 снарядов из минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БПЛА.
Захватчики попали в жилые кварталы населенных пунктов и по магазину в Херсоне. Четверо человек получили ранения.
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Напомним, российские войска поздно вечером 14 января устроили мощный массированный обстрел по Херсону.
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