Россияне обстреляли пункт выдачи гумпомощи в Орехове: погиб соцработник, есть раненые

В Орехове Запорожской области россияне 22 ноября обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи, в результате чего погиб социальный работник, две женщины ранены.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Прямо сейчас российские изверги обстреливают город Орехов. В результате прямого попадания в пункт выдачи гуманитарной помощи в помещении школы, погиб социальный работник, еще две женщины получили ранения. Жертв могло быть значительно больше, но их удалось предотвратить благодаря правильной организации работы по выдаче помощи, когда избегается создания очередей и скоплений людей и наличия рядом оборудованных укрытий", — написал он.

Следует отметить, что россияне постоянно обстреливают населенные пункты Запорожской области, часть которой находится под временной оккупацией врага. Город Орехов тоже постоянно под огнем РФ.

Россия со своей территории не перестает атаковать и приграничные регионы Украины. Так, за последние сутки только по четырем громадам Сумской области враг выпустил около 100 снарядов и мин из минометов, САУ и РСЗО. Есть разрушение мирной инфраструктуры, в том числе домов и ЛЭП.

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