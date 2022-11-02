Россияне обстреляли пять громад в Сумской области по артиллерии и минометам: более 100 "прилетов"

В результате атаки пострадал один человек.

В ночь и утро 2 ноября армия агрессорки России обстреливала Сумскую область. Зафиксировано более 100 "прилетов" из РСЗО, артиллерийских и минометных обстрелов. Оккупанты атаковали пять пограничных громад области.

Об этом сообщили заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко и глава ОВА Дмитрий Живицкий.

Миропольская громада. Вечером 1 ноября оккупанты атаковали мирных жителей из минометов и артиллерии. Зафксировано десять "прилетов".

Эсманская громада. Накануне в 21:15 был один "прилет" из миномета. Утром 2 ноября после 08:00 произведен обстрел из стрелкового оружия. Было четыре пулеметных очереди, а также минометный обстрел — 12 "прилетов".

Фото: Кирилл Тимошенко / Facebook

Зноб-Новгородская громада. Во вторник вечером в 23.40 зафиксировано три "прилета" из миномета, а около 01:30 еще пять "прилетов".

Шалыгинская громада. Утром 2 ноября в 7:40 россияне обстреливали территорию из пулеметов. Было три "очереди".

Фото: Кирилл Тимошенко / Facebook

По словам Кирилла Тимошенко, повреждены два частных помещения и линии электропередач. Кроме того, один человек травмирован.

Как сообщалось, начались 252 сутки российского широкомасштабного вторжения. Оккупанты продолжают вести наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. За прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вражеские удары получили районы более 25 населенных пунктов.

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