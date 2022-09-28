Россияне обстреляли ракетами Гуляйполе: разрушено историческое здание

Армия агрессорки России продолжает обстреливать Запорожскую область.
Утром 28 сентября оккупанты обстреляли Гуляйполе в Пологовском районе. Враг попал тремя ракетами С-300 в центр города.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
Армия РФ своим ударом разрушила здание, имевшее статус исторического памятника. Повреждена дорога. Специалисты уточняют информацию о пострадавших.
"Оккупанты несколько месяцев обстреливают город, чтобы запугать, заставить сдаться. Но у них ничего не получилось и не получится. Стремление к свободе и свободе в крови у потомков Родители Махно", — подчеркнул председатель ОВА.
Как сообщалось, за прошедшие сутки, 26 сентября, российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в Запорожье и еще в 26 населенных пунктах области. В милицию поступило 20 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками.
Читайте также:
- "Нах* этого президента надо снимать": оккупант заявил, что не понимает, кому нужна война в Украине (перехват)
- В Донецкой области россияне попали в здание школы, где было обустроено хранилище для гражданских
- Глава ЦРУ назвал проблемы в путинской армии