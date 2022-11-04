Россияне обстреляли ракетами С-300 Запорожская область: что известно

В области несколько часов продолжалась воздушная тревога.

Ночью 4 ноября русские войска атаковали ракетами С-300 населенные пункты Запорожского района. По предварительным данным, пострадавших в результате удара нет.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Сегодня ночью противник нанес удар ракетами С-300 по населенным пунктам Запорожского района", – говорится в сообщении.

По словам руководителя области, в результате попадания одной из ракет повреждена газовая труба на открытой территории. На месте "прилета" возник пожар. Ее уже удалось ликвидировать.

Фото: Telegram / Александр Старух

К слову, воздушная тревога в Запорожье длилась 4 часа. 13 мин. Она началась в 21:55 3 ноября, а закончилась в 02:09 – 4 ноября.

Напомним, на утро 4 ноября армия России ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. ВСУ отразили атаки оккупантов в районах Верхнекаменского, Спорного, Марьинки, Новомихайловки, Водяного и Павловки в Донецкой области.

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