Россияне обстреляли ракетами Сумщину: есть проблемы с электричеством и водоснабжением

В некоторых регионах области может исчезнуть мобильная связь.
В понедельник, 10 октября, российская армия нанесла ракетный удар по Конотопскому рану Сумской области. Две ракеты прилетели в объект электроснабжения.
Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.
"Поражён серьезный объект. Сумщина остается без электроэнергии. Работаем, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение и водоснабжение. Могут быть перебои со связью. Три-четыре часа продержатся башни мобильных операторов на аккумуляторах. Далее включим дизельгенераторы. В некоторых частях области может исчезнет мобильная связь. Это связано с отсутствием электроснабжения", — подчеркнул глава ОВА.
По словам Живицкого, восстановить электроэнергию будет трудно, потому что поражены многие объекты электроснабжения по всей Украине.
Обстрелы Украины
Утром 10 октября россияне активизировали свой террор по отношению к мирному населению — сразу в нескольких крупных городах Украины раздались взрывы. По состоянию на 11:35 известно, что оккупанты выпустили 83 ракеты, 43 из них сбиты.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированные ракетные удары россиян на городах Украины утром 10 октября и призвал украинцев не оставлять укрытий, быть сильными и беречь себя и родных. Глава государства подтвердил, что в результате российских обстрелов в Украине погибли и ранены.
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