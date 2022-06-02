Россияне обстреляли ракетами Сумскую область: есть раненые мирные жители

Оккупанты страны-агрессора не прекращают обстреливать Сумскую область.

В ночь на 2 июня, около полуночи, российский вражеский самолет ракетами обстрелял регион. Три ракетных удара нанесли по территории Краснопольской общины в Сумском районе.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По словам руководителя региона, один дом разрушен до основания. Ведь туда случилось прямое попадание ракеты. Еще несколько домов повреждены. Кроме того, большие разрушения в домохозяйствах.

По передней информации, по меньшей мере три человека ранены. Все – гражданские жители Краснополья. Все пострадавшие сейчас находятся в больнице.

Как сообщалось, начались 99 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. Россия продолжает наносить ракетные и авиационные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины. На Донбассе ВСУ отразили 14 вражеских атак. Подробно о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба по состоянию на утро 2 июня.

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