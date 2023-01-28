Россияне обстреляли ракетами жилой квартал в Константиновке: есть погибшие и раненые

Утром в субботу, 28 января, российские оккупанты обстреляли Константиновку в Донецкой области. Враг ударил ракетами по жилому кварталу.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

По его словам, в результате обстрела армии РФ погибли трое мирных жителей. Также по меньшей мере два человека ранены. Россияне также повредили четыре многоэтажки, гостиницу, гаражи и гражданские машины.

"На месте трагедии работают спасатели и правоохранители — помогают людям и тщательно документируют очередное преступление российских оккупантов на нашей земле — зло непременно будет наказано", — подчеркнул Кириленко.

Фото: facebook/Павел Кириленко

Напомним, накануне около 09:00 российские войска начали обстреливать город Часов Яр в Донецкой области. Вражеская атака длилась более полутора часов. Погибли два человека.

Вечером россияне снова обстреляли Времен Яр. Россияне нанесли удар по жилому массиву. Горела местная школа, многоквартирные и частные дома.

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