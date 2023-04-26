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Россияне обстреляли район Антоновского моста: погиб гражданский, ранен иностранный журналист

Автор
Мария БойкоМария Бойко
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Россияне обстреляли район Антоновского моста: погиб гражданский, ранен иностранный журналист

Россияне 26 апреля обстреляли район Антоновского моста. Оккупанты убили гражданского и ранили иностранного журналиста. / Фото: Associated Press

Оккупанты продолжают цинично обстреливать Херсон.

Российские террористы в среду, 26 апреля, обстреляли Антоновский мост возле Херсона. Из-за действий оккупантов погиб гражданский мужчина и ранен иностранный журналист, который снимал сюжет о жизни на освобожденных территориях Украины.

Об этом пишет Офис генерального прокурора.

По данным следствия, российские оккупанты 26 апреля в очередной раз обстреляли район Антоновского моста возле Херсона. На месте трагедии погиб гражданский мужчина. Также был ранен иностранный корреспондент.

"Огнестрельное ранение плеча получил корреспондент иностранного издания. Он работал над материалом о жизни в городе, которое длительное время было в оккупации, а теперь подвергается систематическим обстрелам со стороны армии РФ", — сообщили в Офисе генерального прокурора.

Журналиста госпитализировали, ему оказывают помощь. Прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, россияне днем 26 апреля обстреляли из артиллерии Херсонщину. В результате пострадал 26-летний мужчина.

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Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1002
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