Россияне обстреляли район Антоновского моста: погиб гражданский, ранен иностранный журналист

Российские террористы в среду, 26 апреля, обстреляли Антоновский мост возле Херсона. Из-за действий оккупантов погиб гражданский мужчина и ранен иностранный журналист, который снимал сюжет о жизни на освобожденных территориях Украины.

Об этом пишет Офис генерального прокурора.

По данным следствия, российские оккупанты 26 апреля в очередной раз обстреляли район Антоновского моста возле Херсона. На месте трагедии погиб гражданский мужчина. Также был ранен иностранный корреспондент.

"Огнестрельное ранение плеча получил корреспондент иностранного издания. Он работал над материалом о жизни в городе, которое длительное время было в оккупации, а теперь подвергается систематическим обстрелам со стороны армии РФ", — сообщили в Офисе генерального прокурора.

Журналиста госпитализировали, ему оказывают помощь. Прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, россияне днем 26 апреля обстреляли из артиллерии Херсонщину. В результате пострадал 26-летний мужчина.

Читайте также: