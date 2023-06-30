Россияне обстреляли ряд городов и сел Украины: что известно о жертвах и разрушениях

В частности, враг ударил по "Пункту незламности" в Херсоне, куда мирные жители пришли за гуманитарной помощью.

Российские оккупанты в течение 29 июня обстреляли ряд населенных пунктов девяти областей Украины, убив и ранив мирных жителей.

Такую информацию предоставили областные военные администрации по состоянию на 9:00 30 июня.

Так, под вражеские атаки попали города и села Черниговщины, Сумщины, Запорожья, Днепропетровщины и Харьковщины, Луганщины, Донетчины, Николаевщины и Херсонщины

Обстрелы Черниговщины

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В Черниговской области за сутки российские захватчики устроили восемь обстрелов: из минометов и артиллерии враг ударил по Новгород-Северскому, Корюковскому и Черниговскому районам. Обошлось без жертв и разрушений.

Обстрелы Сумщины

На Сумщине в ночь на 30 июня и утром оккупанты совершили три обстрела. Зафиксировано четыре взрыва. Под вражеским огнем оказались Середино-Будская и Шалыгинская громады. Без последствий.

В течение 29 июня россияне 10 раз обстреляли приграничные области. Было зафиксировано 74 взрыва. Под огонь попали Краснопольская, Миропольская, Белопольская громады.

Так, в Краснопольской громаде были повреждены три частных домовладения, автомобиль и гараж.

Обстрелы Запорожья

На Запорожье в результате российских обстрелов 29 июня погибли двое гражданских: в Новоданиловке погибла 66-летняя женщина, а в Малой Токмачке — 66-летний мужчина. Кроме того, из Орехова в медучреждение эвакуировали раненую 52-летнюю женщину.

Российские войска хаотично обстреливали 16 населенных пунктов области. В ночь на 30 июня город Запорожье был дважды атакован вражескими дронами. Также был нанесен ракетный удар: противник попал по открытой территории.

Захватчики семь раз обстреляли Левадное и Новодарьевку. Кроме того, по территории прифронтовых городов и сел было нанесено 56 артиллерийских ударов: по Орехову, Гуляйполю, Железнодорожному, Красному, Чаривному, Малиновке, Степногорску.

В результате вражеских атак был разрушен 31 объект жилищного фонда.

Обстрелы Днепропетровщины

Ночью в Днепропетровской области агрессор целил по городам и селам Никопольщины. Так, в Никополь прилетели снаряды из артиллерии. Пострадавших нет, последствия атаки уточняются.

Обстрелы Харьковщины

В Харьковской области на Купянском направлении оккупанты устроили авиационный удар в районе Кисловки. Кроме того, Кисловка, а также Берестово подверглись артиллерийским и минометным обстрелам.

Россияне обстреляли Волчанск Чугуевского района.

В селе Чернещина Изюмского района на территории сельскохозяйственного предприятия на неустановленной взрывчатке подорвался трактор. В результате инцидента тракторист получил легкие ранения, в госпитализации не нуждался.

В ночь на 30 июня в пгт Панютино Лозовского района в руках 13-летнего парня сдетонировала взрывчатка, которую он нашел в собственном дворе. Вероятно, это была граната. Подросток был госпитализирован с ранениями.

Обстрелы Луганской области

В Луганской области российские войска снова пытались штурмовать в направлении Белогоровки, однако под давлением украинских сил вынуждены были отступить.

29 июня под вражеский огонь попало Невское.

За сутки противник устроил по области 130 обстрелов, выпустив 611 снарядов.

Обстрелы Донетчины

В Донецкой области захватчики 20 раз обстреляли населенные пункты: зафиксированы авиаудары, атаки неуправляемыми авиаракетами, бомбами КАБ-250, обстрелы из "Градов" и артиллерии.

Под огонь попали девять населенных пунктов: Авдеевка, Курахово, Большая Новоселка, Богоявленка, Времьевка, Ласточкино, Нескучное, Новоукраинка, Константиновка.

Повреждены два жилых дома и два складских помещения. Ранены два человека.

Обстрелы Николаевщины

В Николаевской области ночью силы ПВО уничтожили российский беспилотник Shahed-136. В результате падения обломков загорелась открытая территория на площади и кровле жилого дома. Пожар был оперативно ликвидирован и обошлось без пострадавших.

Днем 29 июня враг наносил минометные удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших и разрушений нет.

Обстрелы Херсонщины

В Херсонской области за сутки россияне устроили 72 обстрела (выпустили 434 снаряда). Так, по Херсону враг трижды ударил из артиллерии, выпустив восемь снарядов.

Оккупанты также попали в районы 28 населенных пунктов области, пункт выдачи гуманитарной помощи, медицинское и образовательное заведения в Херсоне.

В результате обстрела Белозерки погибла 71-летняя женщина. Также пострадали 20-летний молодой человек и 74-летняя женщина. Повреждены не менее 12 жилых домов.

Захватчики обстреляли "Пункт незламности" в Херсоне, куда гражданские пришли за гуманитарной помощью. Двое горожан погибли, еще двое находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

Всего из-за российской агрессии в Херсонской области погибли три человека, еще четверо получили ранения.

Напомним, в ночь на 30 июня оккупанты выпустили по Украине 13 беспилотников Shahed. Силы ПВО уничтожили 10 вражеских дронов.

Добавим, в Генштабе ВСУ сообщили 30 июня, что за минувшие сутки российские войска нанесли по позициям ВСУ и населенным пунктам 29 авиационных ударов, устроили 60 обстрелов с РСЗО. Захватчики сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, где продолжаются тяжелые бои. Зафиксировано 31 боевое столкновение за сутки.

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