Россияне обстреляли самую мощную тепловую электростанцию Украины: сообщают о жертвах

Появилась информация о погибшем и нескольких пострадавших. Пока ее проверяют.

Об этом сообщил мэр Энергодара, где и расположена Запорожская ТЭС, Дмитрий Орлов.

По его словам, традиционно в циничном обстреле оккупанты обвинили ВСУ. Но он заметил, что обстоятельства происшествия вызывают большие вопросы.

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"Из Энергодара поступают сообщения о гибели мужчины и еще нескольких раненых в результате обстрела в районе Запорожской ТЭС... Судя по имеющимся на видео от самих оккупантов повреждениям автомобиля с ровными отверстиями от пуль, машина была обстреляна практически в упор. Вероятно, из автомата. Есть ли действительно факт гибели человека, сейчас выясняем", – рассказал он.

Он уточнил, что ТЭС была обстреляна из миномета. В результате атаки россиян поврежден центральный тепловой пункт в городе.

"На восстановление водоснабжения понадобится время. Предварительно ремонтные работы будут продолжаться до утра", — сообщил городской голова.

Напомним, россияне совершили провокацию на берегу Никопольского водохранилища. Власти срочно обратились к людям.

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