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Россияне обстреляли села Николаевской области: ранен человек, повреждены многие дома (фото)

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Россияне обстреляли села Николаевской области: ранен человек, повреждены многие дома (фото)

Фото: Управление ГСЧС в Николаевской области

оккупанты продолжают обстреливать Николаевскую область.

В результате обстрелов Николаевского района 17 августа ранен человек. В нескольких громадах, находящихся под постоянным вражеским обстрелом, разрушены дома мирных людей.

Об этом рассказал глава ОВА Виталий Ким.

Вчера, 17 августа, ориентировочно в 10:30 оккупанты обстреляли село Красное Воскресенской громады. В результате атаки оккупантов получил ранения один человек. Также поврежден жилой дом.

Вечером 17 августа ориентировочно в 17:20 российские войска обстреляли Шевченково Шевченковской громады. Есть повреждения жилых домов и хозяйственных построек. Пострадавших нет.

В Баштанском районе оккупанты активно готовят по селу Широкое Широковской громады. Так, его обстреливали 17 августа около 10:30 до 13:00 и сегодня, 18 августа, ориентировочно в 06:00.

Зафиксировано попадание в сельскохозяйственные постройки. Пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Как сообщалось, РФ не дает вывезти 1100 детей с оккупированной территории Николаевской области.

Напомним, по Николаевщине прилетела 31 ракета оккупантов. Ким рассказал, что они 5-6 ракетами избивают в один объект.

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