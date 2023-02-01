Россияне обстреляли село на Черниговщине: мина попала в погреб и убила 4 человека

На месте трагедии выжил только один человек.

Российские оккупанты 1 февраля минами обстреляли село Елино Сновской громады Черниговской области. Одна из них попала по подвалу жилого дома, на месте трагедии погибли четыре человека.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"В результате попадания мины (120 мм) в погреб частного дома погибли четверо местных жителей. Один получил ранения и доставлен в лечебное учреждение", — говорится в сообщении.

Напомним, в Вооруженных силах оценили возможность нового наступления россиян на Чернигов.

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