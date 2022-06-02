Россияне обстреляли Славянск: город остался без электроэнергии

Армия Российской Федерации обстреляла Славянск в Донецкой области.

Оккупанты нанесли удар по городу в четверг, 2 июня. В результате вражеского обстрела Славянск снова остался без электричества.

Об этом сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

По его словам, разрушения получил частный сектор на окраине города. Погибших и пострадавших в результате атаки оккупантов нет. Впрочем, глава призывает местных жителей к эвакуации.

"Из-за перебитой высоковольтной линии в городе нет света. Работы по восстановлению электроснабжения уже ведутся. Прекращено водоснабжение, которое вчера начали восстанавливать специалисты КП "Вода Донбасса", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, начались 99 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. Россия продолжает наносить ракетные и авиационные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины. На Донбассе ВСУ отразили 14 вражеских атак. Подробно о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба по состоянию на утро 2 июня.

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