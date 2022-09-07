Россияне обстреляли Славянск: разрушен трехэтажный дом, есть погибшие (фото)

Российские оккупанты во время обстрела города Славянск частично разрушили трехэтажное здание.
Оккупанты в Славянске во время обстрела разрушили трехэтажный жилой дом. Есть погибшие.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Личный состав спасателей приступил к проведению аварийно-спасательных работ в 06:35. По состоянию на 14.00 на месте разбора завала спасателями обнаружено тело мужчины. В настоящее время его данные устанавливаются.
Спасатели продолжают работу.
Напомним, что украинские десантники из ПЗРК за утро "демилитаризовали" два российских Су-25.
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