Россияне обстреляли собственную деревню: в InformNapalm назвали причины

Российские войска в ночь на 3 апреля обстреляли собственное село Суземка в Брянской области. В результате атаки два человека погибли, еще 2 получили ранения.

Об обстреле сообщило разведывательное сообщество InformNapalm.

В сообществе отмечают, что оккупанты сделали это для создания картинки для российской пропаганды и чтобы переориентировать внимание обычных россиян от террористического обстрела многоэтажного дома в Умани.

"Практика обстрелов из артиллерии или минометов приграничных поселков Брянщины и Белгородщины не нова. Она постоянно используется решистами, чтобы держать в тонусе собственное население и создавать сюжеты для пропаганды. Собственно, еще за неделю до полномасштабного вторжения были зафиксированы четкие доказательства, как собственную территорию из РСЗО, чтобы обвинить Украину", – говорится в сообщении.

Еще одной из причин могла стать своеобразная обработка местного населения. Речь идет о том, что местное население лояльно воспринимает партизанские рейды РДК и сохраняет открытки с призывом к свержению режима Путина.

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"Хотя это очень тонкая граница и местное население уже начало догадываться и обсуждать слухи, которые обстреливает не Украина, а именно российская армия", — уточнили в сообществе.

Напомним, во временно захваченном Крыму 29 апреля прогремели взрывы. В Севастополе загорелась нефтебаза. После инцидента напуганные оккупанты начали бежать в Россию.

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