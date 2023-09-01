Россияне обстреляли Сумщину: есть много раненых и разрушения (фото)

Российские оккупанты в очередной раз нанесли ракетный удар по Сумщине, в результате чего осколочные ранения получили четверо местных жителей.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Как стало известно, 1 сентября около 12:00 россияне с территории страны-агрессора совершили артиллерийский обстрел города Середина-Буда Шосткинского района.

“В результате атаки врага осколочные ранения получили четверо местных жителей. Повреждены 16 многоквартирных домов, 12 частных домохозяйств, объект критической инфраструктуры, пять административных зданий и учреждений, три учебных заведения, магазины и транспортные средства”, - рассказали в Офисе генпрокурора.

В настоящее время прокуроры фиксируют последствия ракетной атаки. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Пострадали четыре человека

Напомним, что в ВСУ рассказали о прорыве одного из оборонительных рубежей оккупантов.

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