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Россияне обстреляли Сумщину: есть много раненых и разрушения (фото)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Россияне обстреляли Сумщину: есть много раненых и разрушения (фото)

Оккупанты нанесли ракетный удар по Сумщине / Фото: Офис Генерального прокурора

Повреждены 16 многоквартирных домов, пострадали четыре человека.

Российские оккупанты в очередной раз нанесли ракетный удар по Сумщине, в результате чего осколочные ранения получили четверо местных жителей.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Как стало известно, 1 сентября около 12:00 россияне с территории страны-агрессора совершили артиллерийский обстрел города Середина-Буда Шосткинского района.

“В результате атаки врага осколочные ранения получили четверо местных жителей. Повреждены 16 многоквартирных домов, 12 частных домохозяйств, объект критической инфраструктуры, пять административных зданий и учреждений, три учебных заведения, магазины и транспортные средства”, - рассказали в Офисе генпрокурора.

В настоящее время прокуроры фиксируют последствия ракетной атаки. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Пострадали четыре человека / ©
Пострадали четыре человека

Напомним, что в ВСУ рассказали о прорыве одного из оборонительных рубежей оккупантов.

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Дата публикации
Просмотры
944
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