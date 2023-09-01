Россияне обстреляли Сумщину: есть много раненых и разрушения (фото)

Повреждены 16 многоквартирных домов, пострадали четыре человека.
Российские оккупанты в очередной раз нанесли ракетный удар по Сумщине, в результате чего осколочные ранения получили четверо местных жителей.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.
Как стало известно, 1 сентября около 12:00 россияне с территории страны-агрессора совершили артиллерийский обстрел города Середина-Буда Шосткинского района.
“В результате атаки врага осколочные ранения получили четверо местных жителей. Повреждены 16 многоквартирных домов, 12 частных домохозяйств, объект критической инфраструктуры, пять административных зданий и учреждений, три учебных заведения, магазины и транспортные средства”, - рассказали в Офисе генпрокурора.
В настоящее время прокуроры фиксируют последствия ракетной атаки. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, что в ВСУ рассказали о прорыве одного из оборонительных рубежей оккупантов.
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