Россияне обстреляли Сумщину: есть погибшие, ранения получил ребенок (фото)

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны в Сумской области.

В результате вражеской атаки по городу Сумы и области погибли люди, среди раненых есть ребенок.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

При процессуальном руководстве окружной прокуратуры города Сумы и Сумской областной прокуратуры начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Сообщается, что 6 октября 2024 около 21:50 оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру Сум беспилотником, попав в спальный район. В результате атаки 4 человека получили ранения, среди которых 11-летний мальчик. Повреждены 9 частных домов, 2 многоквартирных дома и частные автомобили.

Последствия вражеской атаки/Офис генерального прокурора

Последствия вражеской атаки/Офис генерального прокурора

Последствия вражеской атаки/Офис генерального прокурора

7 октября 2024 около 03:00 враг произвел артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры Новослободской общины Конотопского района. В результате погибли двое мужчин — родные братья, также повреждено частное домовладение.

Напомним, военный рассказал об угрозе для четырех крупных городов.

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