Россияне обстреляли Сумщину и Черниговщину, есть угроза ракетных ударов из Беларуси — Генштаб

Российские оккупанты 29 августа обстреляли Сумскую и Черниговскую области.
С территории Беларуси существует угроза авиационных и ракетных ударов.
Об этом 29 августа говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
"На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси. На Северском направлении противник по ствольной артиллерии обстреливал территории возле Янжуловки Черниговской области и Старикового и Свободной Слободы Сумской области", - сообщили в Генштабе.
Напомним, российские оккупанты в понедельник, 29 августа, выпустили по Николаеву много ракет. 12 ракет ударили по Николаеву, часть из них не долетела до целей.
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