Россияне обстреляли Сумскую область из минометов: есть жертвы

Оккупанты ударили по молоковозу.
Утром 2 апреля россияне обстреляли из минометов Сумскую область. В результате атаки погибли два человека.
Об этом сообщили в Сумской ОВО.
Отмечается, что в 05:0 оккупанты ударили по молоковозу в одном из населенных пунктов Новослободской общины. Зафиксировано два "прилета".
"В результате обстрела погибли два человека: водитель молоковоза и экспедитор", — говорится в сообщении.
Кроме этого под обстрелом попала и Краснопольская община. Оккупанты с собственной территории РФ избивали из минометов. Также зафиксировано два "прилета".
Напомним, 1 апреля захватчики обстреляли две общины Сумщины. Россияне били из артиллерии, минометов и гранатометов. Зафиксировано более 46 "прилетов" и выстрелов.
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