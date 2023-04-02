Россияне обстреляли Сумскую область из минометов: есть жертвы

Утром 2 апреля россияне обстреляли из минометов Сумскую область. В результате атаки погибли два человека.

Об этом сообщили в Сумской ОВО.

Отмечается, что в 05:0 оккупанты ударили по молоковозу в одном из населенных пунктов Новослободской общины. Зафиксировано два "прилета".

"В результате обстрела погибли два человека: водитель молоковоза и экспедитор", — говорится в сообщении.

ФОТО: Сумская ОВА.

Кроме этого под обстрелом попала и Краснопольская община. Оккупанты с собственной территории РФ избивали из минометов. Также зафиксировано два "прилета".

Напомним, 1 апреля захватчики обстреляли две общины Сумщины. Россияне били из артиллерии, минометов и гранатометов. Зафиксировано более 46 "прилетов" и выстрелов.

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