Россияне обстреляли Сумскую область из минометов и гранатометов

В субботу, 18 марта, захватчики обстреляли четыре общины в Сумской области. Россияне били из минометов и гранатометов.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

Шалыгинская община: ближе к обеду был минометный обстрел – 7 "прилетов".

Белопольская община: враг совершил обстрел из АГС (88 выстрелов) и минометов – 3 мины.

Эсманская община: россияне били из минометов — 7 "прилетов".

Краснопольская община: зафиксирован минометный обстрел — 3 "прилета".

Обошлось без потерь и разрушений среди мирного населения.

"Подразделения Сил обороны продолжают выполнять задачи на определенных рубежах обороны вдоль государственной границы", – говорится в сообщении.

В настоящее время оперативная обстановка в приграничных населенных пунктах региона контролируемая. Формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не выявлено, говорят военные.

Напомним, россияне обстреляли Краматорск. Ее погибшие и раненые.

Очередную атаку россиян уже узнают по звуку: оккупанты продолжают обстрелы Никополя