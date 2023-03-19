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Россияне обстреляли Сумскую область из минометов и гранатометов

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Россияне обстреляли Сумскую область из минометов и гранатометов

Фото: t.me/Zhyvytskyy

Оккупанты продолжают атаковать приграничные населенные пункты Сумской области.

В субботу, 18 марта, захватчики обстреляли четыре общины в Сумской области. Россияне били из минометов и гранатометов.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

  • Шалыгинская община: ближе к обеду был минометный обстрел – 7 "прилетов".
  • Белопольская община: враг совершил обстрел из АГС (88 выстрелов) и минометов – 3 мины.
  • Эсманская община: россияне били из минометов — 7 "прилетов".
  • Краснопольская община: зафиксирован минометный обстрел — 3 "прилета".

Обошлось без потерь и разрушений среди мирного населения.

"Подразделения Сил обороны продолжают выполнять задачи на определенных рубежах обороны вдоль государственной границы", – говорится в сообщении.

В настоящее время оперативная обстановка в приграничных населенных пунктах региона контролируемая. Формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не выявлено, говорят военные.

Напомним, россияне обстреляли Краматорск. Ее погибшие и раненые.

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Дата публикации
Просмотры
211
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