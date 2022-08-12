Россияне обстреляли Сумскую область: зафиксировано 200 "прилетов" (фото)

В течение дня 12 августа русская армия 11 раз открывала огонь по Сумской области.

Оккупанты нанесли удары по территориям пяти общин: Юнаковской, Хотинской, Николаевской, Эсманской, Шалыгинской общин. Зафиксировано около 200 прилетов.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живициц.

По его словам, пострадавших среди мирных людей нет. Впрочем, снова из-за вражеских атак есть разрушение, а также потеря урожая.

Оккупанты нанесли удары по Юнаковской общине из минометов. Зафиксировано 15 "прилетов", а также из реактивных систем залпового огня. Было 17 "прилетов".

Из артиллерии оккупанты обстреляли Хотинскую общину: 10 "прилетов". Кроме того, по территории общины нанесен авиационный удар. Россияне также открыли огонь из реактивных систем залпового огня: 10 "прилетов". В результате обстрелов оккупантов сожжено поле пшеницы.

Николаевская сельская община страдала авиационным ударом. Также были два обстрела из реактивных систем залпового огня. По словам главы ОВА, всего известно о более чем 60 "прилетах".

Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Армия захватчиков из минометов обстреляла Эсманскую общину – было четыре "прилета", из артиллерии (вероятно, САУ) – 37 "прилетов". Вечером общину еще раз обстреляли из минометов – четыре "прилета". В результате обстрелов повреждено по меньшей мере два домохозяйства, забор и хозяйственные здания.

Оккупанты обстреляли из артиллерии Шалыгинскую общину. Отмечается, что было 4 "прилета", а также из реактивной артиллерии — 30 "прилетов".

Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Как сообщалось, оккупанты с территории России массово обстреливают приграничья Сумщины и Черниговщины. Под огнем за последние сутки оказались пять населенных пунктов.

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