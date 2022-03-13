Россияне обстреляли Святогорскую Лавру УПЦ МП в Донецкой области

Все беженцы и монахи были эвакуированы в монастырские подвалы.
В Донецкой области российские оккупанты нанесли авиаудары по Святогорской лавре, принадлежащей УПЦ МП.
Об этом информируют прессслужба УПЦ МП и Spravdi.
В Святогорской Лавре рассказали, что во время обстрелов в городе в результате разрыва взрывного устройства вблизи территории монастыря были повреждены помещения Лавры. Там проживала братия монастыря и многочисленные беженцы.
Были разбиты практически все окна, церковные сооружения подверглись разрушениям разной степени.
Несколько раненых отвезли в госпиталь Святогорска, остальным оказана помощь в обители. Погибших, к счастью, нет. В ночь с 12 на 13 марта все беженцы и монахи были эвакуированы в монастырские подвалы.
В настоящее время в Святогорской лавре находятся 520 беженцев, из них 200 детей. В городе Святогорске беженцев и местных жителей около 10000 человек.
Напомним, что Минкультуры объявляет сбор информации о разрушениях объектов культурного наследия.
Ранее митрополит Эпифаний обратился к НАТО с призывом закрыть небо над Украиной.
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