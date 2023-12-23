Россияне обстреляли теплоэлектростанцию: ранены пятеро украинских энергетиков

Российские оккупанты в очередной раз произвели обстрел теплоэлектростанции ДТЭК.

В результате вражеской атаки на одну из теплоэлектростанций ДТЭК ранения получили пятеро украинских энергетиков.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

"Сегодня после интенсивных обстрелов были ранены пять энергетиков, работающих на ТЭС ДТЭК в прифронтовом регионе. Нашим коллегам была оперативно оказана первая медицинская помощь и доставлены в больницу. Держим связь с ними и их родными. Оказываем всю необходимую помощь", – сообщили в ДТЭК.

Оборудование предприятия получило повреждения. После его прекращения обстрелов энергетики приступят к ликвидации последствий атаки.

Следует отметить, что за последние два месяца это уже десятая атака на прифронтовую теплоэлектростанцию. Последняя случилась 20 декабря.

Напомним, ранее в результате российского обстрела угледобывающих предприятий "Торецкугля" в Торецке Донецкой области погибли два работника шахты. Три человека получили травмы.

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