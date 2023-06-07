Россияне обстреляли Украинск на Донетчине: погибли ребенок и двое взрослых

Оккупанты ударили по населенному пункту из артиллерии.
Российская оккупационная армия в среду, 7 июня, обстреляла город Украинск Донецкой области. На месте трагедии погиб ребенок и двое взрослых, еще трое детей получили ранения.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
"Украинск в Донецкой области подвергся артобстрелу. Пострадали гражданские. Известно о трех погибших — взрослых и один ребенок. Также есть трое раненых детей. На месте работают ГСЧС и полиция", — сообщил он.
Напомним, ночью 7 июня россияне обстреляли Чугуевский район Харьковской области. На месте попаданий работают экстренные службы.
Также 7 июня "бавовна" произошла в двух населенных пунктах временно оккупированной территории Запорожской области. Взрывы раздались в поселке Мирное Мелитопольского района и Токмаке.
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