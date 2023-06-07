Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россияне обстреляли Украинск на Донетчине: погибли ребенок и двое взрослых

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
603
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россияне обстреляли Украинск на Донетчине: погибли ребенок и двое взрослых

В Украинскую оккупанты убили ребенка и двух взрослых. / Фото: pixabay.com

Оккупанты ударили по населенному пункту из артиллерии.

Российская оккупационная армия в среду, 7 июня, обстреляла город Украинск Донецкой области. На месте трагедии погиб ребенок и двое взрослых, еще трое детей получили ранения.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Украинск в Донецкой области подвергся артобстрелу. Пострадали гражданские. Известно о трех погибших — взрослых и один ребенок. Также есть трое раненых детей. На месте работают ГСЧС и полиция", — сообщил он.

Напомним, ночью 7 июня россияне обстреляли Чугуевский район Харьковской области. На месте попаданий работают экстренные службы.

Также 7 июня "бавовна" произошла в двух населенных пунктах временно оккупированной территории Запорожской области. Взрывы раздались в поселке Мирное Мелитопольского района и Токмаке.

Читайте также:

Успехи ВСУ под Бахмутом - россияне сходят с ума

Успехи ВСУ под Бахмутом - россияне сходят с ума

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
603
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация