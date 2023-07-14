Россияне обстреляли Украину из авиации 52 раза за сутки: новости с фронта от Генштаба ВСУ

Сегодня ночью враг снова атаковал территорию Украины, применив иранские ударные БпЛА типа Shahed. Информация о последствиях этой атаки уточняется.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 2 крылатые ракеты "Калибр", 1 баллистическую ракету "Искандер-М" и 20 иранских ударных БпЛА "Shahed". В результате успешной боевой работы Сил обороны Украины уничтожены 2 крылатые ракеты "Калибр" и 20 ударных дронов. Также враг нанес 52 авиационных удара и совершил около 50 обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам. Пострадали гражданские люди, среди которых есть дети, разрушения потерпели жилые дома и другая гражданская и административная инфраструктура.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 14 июля.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло около 30 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Ветеринарного Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населённых пунктов: Камень Черниговской области; Покровка, Рясное, Большая Писаревка Сумской области и Муравское, Олейниково, Резниково, Бологовка Харьковской области.

противник нанес авиационный удар в районе Ветеринарного Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населённых пунктов: Камень Черниговской области; Покровка, Рясное, Большая Писаревка Сумской области и Муравское, Олейниково, Резниково, Бологовка Харьковской области. На Купянском направлении украинские воины держат оборону. Противник нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Строевка, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Купянск Харьковской области.

украинские воины держат оборону. Противник нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Строевка, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Купянск Харьковской области. На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия восточнее Невской Луганской области и восточнее Тернов в Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Невского и Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов: Невское, Белогоровка в Луганской области, а также Торское, Верхнекаменное, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

враг вел безуспешные наступательные действия восточнее Невской Луганской области и восточнее Тернов в Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Невского и Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов: Невское, Белогоровка в Луганской области, а также Торское, Верхнекаменное, Спорное и Раздолевка Донецкой области. На Бахмутском направлении украинские защитники успешно отразили все вражеские атаки в районе Берховки. От артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Часов Яр, Александро-Шультин, Дилиевка и Северное Донецкой области.

украинские защитники успешно отразили все вражеские атаки в районе Берховки. От артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Часов Яр, Александро-Шультин, Дилиевка и Северное Донецкой области. На Авдеевском направлении украинские защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Первомайского. Враг нанес авиационный удар возле Авдеевки, а также совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, Бердичи, Степное и Авдеевка Донецкой области.

украинские защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Первомайского. Враг нанес авиационный удар возле Авдеевки, а также совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, Бердичи, Степное и Авдеевка Донецкой области. На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди которых — Красногоровка, Марьинка и Георгиевка Донецкой области.

Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди которых — Красногоровка, Марьинка и Георгиевка Донецкой области. На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки. Нанес авиационный удар возле Макаровки и осуществил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Новоукраинка, Сторожево, Благодатное и Макаровка Донецкой области.

противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки. Нанес авиационный удар возле Макаровки и осуществил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Новоукраинка, Сторожево, Благодатное и Макаровка Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения украинских войск. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Приютное, Ровнополь, Малая Токмачка, Орехов, Малокатериновка Запорожской области и Казацкое Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, среди них — Новодаровка, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Орехов Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Антоновка, Чернобаевка, Кизомис Херсонской области и Херсон. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Ответ ВСУ

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 состава боеприпасов, 10 артиллерийских средств на огневых позициях, 3 средства противовоздушной обороны, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, станцию радиоэлектронной борьбы и еще одну важную цель.