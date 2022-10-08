Россияне обстреляли Украину тремя ракетами и нанесли 16 авиаударов — Генштаб

Россияне за последние сутки обстреляли Украину тремя ракетами и нанесли 16 авиаударов. Риски ракетных обстрелов остаются высокими.

Об этом 8 октября сообщили в Генштабе.

Россияне пытаются сорвать контрнаступление ВСУ и штурмуют украинских защитников на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

"Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку БпЛА. Российские оккупанты нарушают нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, продолжают наносить удары по критической инфраструктуре. Есть угроза нанесения противникам авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины. В течение текущих суток оккупанты нанесли три ракетных и шестнадцать авиационных ударов, совершили более двадцати обстрелов из реактивных систем залпового огня", — говорится в сообщении.

Оккупанты обстреляли более 15 населенных пунктов Украины, в частности: Беловоды, Грабовское, Славгород, Уды, Чугуновка, Харьков, Часов Яр, Белогоровка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка

Ракетная угроза для Украины

Начиная с 24 февраля, Россия постоянно обстреливает территории Украины своими ракетами, уничтожая инфраструктуру и убивая мирных жителей.

По данным военно-морских сил ВСУ, в Черном море Россия держит 5 вражеских носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 32 ракеты. Ими оккупанты могут обстрелять Украину.

Также в ночь на 8 октября Россия обстреляла Днепропетровскую и Николаевскую области. Там разрушены административные здания. Также оккупанты убили более 30 домашних животных.

Читайте также: