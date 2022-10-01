Россияне обстреляли в Харьковской области три района, прилегающие к границам РФ

Армия агрессорки России продолжает обстреливать населенные пункты в Харьковской области, прилегающие к границе с РФ и линии столкновения территорий Купянского, Харьковского, Изюмского и Чугуевского районов.

За прошедшие сутки, 30 сентября, оккупанты обстреляли районы населенных пунктов: Стрелка, Редкодуб, Кучковка, Охримовка, Ольховатка, Двуречная и другие. Из-за попадания боеприпасов произошли пожары на агропромышленном объекте и многоквартирном доме.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

За прошедшие сутки в медицинские учреждения госпитализировали двух мирных жителей: в Изюмском районе ранения получила женщина 53 лет, в Харьковском на растяжке взорвался мужчина 39 лет.

По словам Синегубова, идет разминирование деоккупированных населенных пунктов. Пиротехнические подразделения ГСЧС в сутки обезвредили 816 взрывоопасных предметов.

Напомним, начались 220 сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. ВСУ отразили атаки россиян возле Зайцева и Соледара, поражен опорный пункт и склады врага. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ 1 октября.

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