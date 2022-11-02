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Россияне обстреляли Волчанск в Харьковской области: пять раненых

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Россияне обстреляли Волчанск в Харьковской области: пять раненых

Фото: Associated Press

Один житель области взорвался на мине.

Утром 2 ноября российские оккупанты обстреляли город Волчанск в Харьковской области. В результате вражеских атак ранены четыре женщины и мужчина.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

По его словам, все пострадавшие госпитализированы. Состояние людей медики оценивают как среднее. "В очередной раз призываем быть бдительными и осторожными. Не игнорируйте сигналы тревоги", — говорится в сообщении главы ОВА.

Синегуб также подчеркнул, что в области сохраняется минная опасность. Так, в селе Александровка Богодуховского района на мини взорвался и получил ранение 37-летний комбайнер во время работы в поле.

Как сообщалось, за прошедшие сутки армия РФ обстреливала города Купянск и Волчанск и населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов. В результате российского обстрела с. Петропавловка ранения получила мать 25 лет и 2 детей – 4-летний мальчик и 6-летняя девочка. Состояние матери оценивают как среднее, дети в тяжелом состоянии.

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Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
65
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