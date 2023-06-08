Россияне обстреляли восемь общин Сумской области: повреждены церковь и админздание

Оккупанты били из миномтов и артиллерии.
В среду, 7 июня, захватчики атаковали восемь общин Сумской области. Зафиксировано 153 взрыва и 17 обстрелов.
Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.
- Эсманская община: минометный обстрел – 2 взрыва.
- Зноб-новгородская община: оккупанты били из минометов, также был артобстрел — 45 взрывов.
- Середино-будская община: били из минометов — 31 взрыв. Повреждены админздание сельсовета, сельская церковь и бывший детский сад.
- Шалыгинская община: враг сбросил 5 мин.
- Юнакиевская община: россияне били из минометов и артиллерии — 34 взрыва.
- Великописаревская община: артобстрел – 11 взрывов.
- Миропольская община: минометный обстрел – 6 взрывов.
- Хотинская община: россияне сбросили 7 мин. Повреждены склады предпринимателя, грузовик, а также уничтожены 4 тонны пшеницы.
Ранее мы сообщали, что оккупанты ударили по Донецкой области из артиллерии. На месте трагедии погибли ребенок и двое взрослых, еще трое детей получили ранения.
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