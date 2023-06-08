Россияне обстреляли восемь общин Сумской области: повреждены церковь и админздание

Оккупанты били из миномтов и артиллерии.

В среду, 7 июня, захватчики атаковали восемь общин Сумской области. Зафиксировано 153 взрыва и 17 обстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

Эсманская община: минометный обстрел – 2 взрыва.

Зноб-новгородская община: оккупанты били из минометов, также был артобстрел — 45 взрывов.

Середино-будская община: били из минометов — 31 взрыв. Повреждены админздание сельсовета, сельская церковь и бывший детский сад.

Шалыгинская община: враг сбросил 5 мин.

Юнакиевская община: россияне били из минометов и артиллерии — 34 взрыва.

Великописаревская община: артобстрел – 11 взрывов.

Миропольская община: минометный обстрел – 6 взрывов.

Хотинская община: россияне сбросили 7 мин. Повреждены склады предпринимателя, грузовик, а также уничтожены 4 тонны пшеницы.

Ранее мы сообщали, что оккупанты ударили по Донецкой области из артиллерии. На месте трагедии погибли ребенок и двое взрослых, еще трое детей получили ранения.