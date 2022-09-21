Россияне обстреляли ЗАЭС: повреждено оборудование связи одного из энергоблоков

Российские оккупанты в ночь на 21 сентября, в 01:13, обстреляли Запорожскую атомную электростанцию, расположенную в оккупированном Энергодаре.

В результате очередных обстрелов подконтрольной террористам ЗАЭС было повреждено оборудование связи энергоблока №6 с открытым распределительным устройством электростанции. В результате атаки отключились блочный трансформатор и трансформаторы собственных потребностей энергоблока.

Об этом сообщили в пресс-службе "Энергоатома".

Отмечается, что из-за утраты питания произошел аварийный запуск двух дизель-генераторов систем безопасности для обеспечения работы насосов охлаждения топлива.

Кроме того, работники АЭС смогли наладить питание собственных потребностей энергоблока №6 от других энергоблоков станции. Дизель-генераторы 6-го энергоблока были выключены и переведены в чередование.

"Рашисты продолжают совершать акты ядерного терроризма на атомных станциях Украины. Их не останавливает даже присутствие на площадке Запорожской АЭС инспекторов МАГАТЭ", — отмечают в "Энергоатоме".

В НАЭК отмечают, что ожидают от МАГАТЭ более решительных действий по прекращению агрессивных действий агрессорки России против гражданских ядерных объектов Украины, помощи в деоккупации ЗАЭС и установлении зоны ядерной и физической безопасности вокруг атомных электростанций Украины.

Как сообщалось, российские оккупанты в ночь на 19 сентября запустили ракету по Южноукраинской АЭС. Это — ракета типа "Искандер", которая попала ориентировочно в 300 метрах от ядерного реактора.

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